Analisi Tecnica: EUR/YEN del 22/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio

Allunga timidamente il passo il cambio Euro / Yen, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,64%.

Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 187,3, mentre il primo supporto è stimato a 184. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 190,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
