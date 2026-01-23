Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 22/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio
Ribasso per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,65% sui valori precedenti.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del greggio WTI. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 60,47. Primo supporto a 59,08. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 58,48.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)