Caltagirone, la holding FGC amplia il CdA con l'ingresso di Tria, Vegas e Santi

(Teleborsa) - L'assemblea di FGC
, holding dell'imprenditore romano Francesco Gaetano Caltagirone, ha deliberato l'ampliamento da 3 a 6 del consiglio di amministrazione
e l'integrazione dello stesso con figure professionali indipendenti.
Nel board entrano: Giovanni Tria
, professore ordinario di Economia presso l'Università di Roma Tor Vergata ed ex ministro dell'Economia; Giuseppe Vegas
, professore di Storia Economica presso la facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, già viceministro dell'Economia e presidente Consob dal 2010 al 2017; e Roberto Santi
, avvocato cassazionista esperto di diritto pubblico dell'economia, specializzato nei profili pubblicistici di compliance normativa, della regolazione e del diritto antitrust.
I tre neo nominati si aggiungono ai consiglieri già in carica Azzurra Caltagirone
(presidente), Francesco Caltagirone
e Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso
e scadranno, insieme a quelli già in carica, alla data di approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2027. L'assemblea ha inoltre costituito il Comitato degli amministratori indipendenti composto dai consiglieri neo nominati.