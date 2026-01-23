Caltagirone, la holding FGC amplia il CdA con l'ingresso di Tria, Vegas e Santi

(Teleborsa) - L'assemblea di, holding dell'imprenditore romano Francesco Gaetano Caltagirone, hae l'integrazione dello stesso con figure professionali indipendenti.Nel board entrano:, professore ordinario di Economia presso l'Università di Roma Tor Vergata ed ex ministro dell'Economia;, professore di Storia Economica presso la facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, già viceministro dell'Economia e presidente Consob dal 2010 al 2017; e, avvocato cassazionista esperto di diritto pubblico dell'economia, specializzato nei profili pubblicistici di compliance normativa, della regolazione e del diritto antitrust.I tre neo nominati si aggiungono ai consiglieri già in carica(presidente),e scadranno, insieme a quelli già in carica, alla data di approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2027. L'assemblea ha inoltre costituito il Comitato degli amministratori indipendenti composto dai consiglieri neo nominati.