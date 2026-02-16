Milano
17:27
45.476
+0,10%
Nasdaq
13-feb
24.733
0,00%
Dow Jones
13-feb
49.501
+0,10%
Londra
17:27
10.469
+0,22%
Francoforte
17:27
24.817
-0,39%
Lunedì 16 Febbraio 2026, ore 17.43
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: amplia l'ascesa Metlen Energy & Metals
Londra: amplia l'ascesa Metlen Energy & Metals
Migliori e peggiori
,
In breve
16 febbraio 2026 - 13.00
Brilla la
holding industriale operante nei settori energia e metallurgia
, che passa di mano con un aumento del 4,11%.
Condividi
Leggi anche
Londra: pioggia di acquisti su Metlen Energy & Metals
Londra: positiva la giornata per Metlen Energy & Metals
Londra: seduta molto difficile per Metlen Energy & Metals
Londra: scambi in positivo per Metlen Energy & Metals
Titoli e Indici
Metlen Energy & Metals
+2,84%
Altre notizie
Londra: giornata depressa per Metlen Energy & Metals
Londra: andamento sostenuto per Metlen Energy & Metals
Londra: balza in avanti Metlen Energy & Metals
Londra: rosso per Metlen Energy & Metals
Londra: movimento negativo per Metlen Energy & Metals
Londra: brillante l'andamento di Metlen Energy & Metals
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto