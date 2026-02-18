Euronext, Boujnah: Borsa Italiana storia di "grande successo", Testa continuerà come AD

(Teleborsa) - "Se si guarda a quello che è stato raggiunto da Euronext
dall'acquisizione di Borsa Italiana, ogni metrica è stato un successo e siamo molto soddisfatti
. I ricavi sono cresciuti significativamente dal 2021, il valore della quota di CDP in Euronext è quasi raddoppiata dall'inizio del loro investimento, l'ammontare delle tasse che abbiamo pagato in Italia è più che raddoppiato, i volumi sono cresciti molto, quindi è stata una transazione win-win-win
". Lo ha detto Stéphane Boujnah, CEO
di Euronext, rispondendo in conferenza stampa
a una domanda sui rumors di questi giorni secondo cui CDP sta spingendo affinché l'operatore di borsa paneuropeo sostituisca Fabrizio Testa come amministratore delegato di Borsa italiana.
"Bisogna anche ricordarsi che abbiamo fatto investimenti significativi nell'infrastruttura italiana
, ad esempio localizzando il data center che era vicino a Londra ora vicino a Bergamo, la clearing house è a Roma dove abbiamo investito molte risorse per far trasformare quella che era solo una infrastruttura locale, o il successo della trasformazione di Monte Titoli in Euronext Securities", ha detto Boujnah.
"Quindi se pensiamo ad ogni metrica o ogni KPI quello che abbiamo fatto è di grande successo
- ha ribadito il CEO di Euronext - Questo anche perché l'Italia è una nazione fantastica per struttura del mercato, qualità dei partecipanti al mercato e talenti. Alcuni dei migliori talenti del gruppo sono in Borsa Italiana e sono guidati da Fabrizio Testa, e siamo molto felici di condividere che l'intenzione del Supervisory board è di proporre agli azionisti di rinnovare il mandato a CEO di Borsa Italiana, questo è quello che ha senso dal punto di visto di vista commerciale
".
"CDP è un grande partner
di Euronext, il successo di Borsa Italia deriva anche dal costante supporto di CDP, che è stato un fantastico partner negli ultimi anni - ha sottolineato - Possiamo avere delle differenti opinioni di tanto in tanto
, alcune di essere diventano di dominio pubblico e altre no. Non vogliamo dare troppo peso a questa situazione".
"Quello che è importante è che Fabrizio Testa è un grande leader e continuerà a guidare la società
perché è la volontà del Supervisory board - ha concluso - CDP è un grande partner e c'è continuo dialogo su tutte le questioni dove possiamo avere differenti visioni ogni tanto".