DiaSorin, Alberto Donati nuovo CFO da aprile con uscita Piergiorgio Pedron

DiaSorin

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, ha comunicato cheDiasorin con effetto dal 31 marzo 2026 per perseguire nuove opportunità professionali. Alla data odierna Pedron non possiede partecipazioni nella società.Contestualmente, Diasorin ha reso noto che il ruolo di Group Chief Financial Officer, che opera da oltre 14 anni nel Gruppo Diasorin con incarichi di crescente responsabilità sia in mercati internazionali complessi sia a livello Corporate nel corso dei quali ha sviluppato una profonda conoscenza del business, dei processi finanziari e di governance della società e di interlocuzione con stakeholder di primo livello."La nomina garantiscecon i valori aziendali", viene sottolineato in una nota. Donati possiede n. 796 azioni della Società