Giorgetti: Fondo Strategico è leva significativa per modernizzazione del sistema finanziario

(Teleborsa) - Il(FSNI) è "unae la sua efficacia dipenderà dal lavoro sinergico di tutti". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, intervenuto a distanza alla presentazione - a Piazza Affari - del fondo istituito dal MEF e da Cassa Depositi e Prestiti per sostenere le piccole e medie imprese quotate italiane.per stimolare l'iniziativa economica - ha aggiunto - indispensabile per una crescita duratura che porti benessere e fiducia".Secondo Giorgetti "ilin cui viviamo, caratterizzato da eccezionale incertezza, non deve fornire un alibi per l'inazione, ma una spinta per tutte le istituzioni coinvolte a operare con maggiore determinazione in progetti che portino benefici concreti alla piccola impresa, al singolo risparmiatore e, da questi, alla collettività".Tra le molte iniziative del MEF, il Fondo Nazionale Strategico ha "un valore paradigmatico" ed "è infatti un, che insieme collaborano per fornire risorse a realtà imprenditoriali di minori dimensioni, contribuendo allo stesso tempo allo sviluppo del mercato finanziario"."Da sempre - ha proseguito - riteniamo che une per il finanziamento delle imprese. L'azione del governo si è dunque mossa in questi anni in modo incisivo, sia attraverso iniziative come quella del Fondo Nazionale Strategico, sia attraverso interventi sulla regolamentazione, come la riforma del Testo Unico della Finanza, che stiamo portando a compimento"."In Italia - ha osservato Giorgetti - il, che rappresenta una zavorra soprattutto per quelle imprese di dimensione medio-piccola e le ragioni della persistente bassa capitalizzazione del nostro mercato dei capitali sono riconducibili sia a fattori di offerta sia a elementi strutturali della domanda". In particolare, il Ministro ha fatto riferimento alla "limitata disponibilità di strumenti finanziari" che "riflette in larga misura le caratteristiche proprie del sistema produttivo nazionale", caratterizzato da una presenza "preponderante" di piccole e medie imprese.In questo senso, il Fondo Nazionale Strategico "", ha detto Giorgetti, sostenendo che "da un lato, è in grado di fornire alle imprese capitale paziente e maggiore esposizione a investitori di diversa natura. Dall'altro lato, rappresenta per gli investitori una ulteriore possibilità di diversificazione del portafoglio in un segmento di mercato reso ora più liquido".