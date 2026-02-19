Cassa Centrale Banca e Allitude, dismissione mainframe passaggio chiave percorso modernizzazione

(Teleborsa) -, società di servizi ICT e back-office del, annuncia il completamento della. Si tratta di un passaggio fondamentale nel percorso di modernizzazione tecnologica delineato dal Piano Strategico 2025-2027 e di un risultato di rilievo nel panorama bancario italiano.Il Gruppo ha concluso un importante progetto di trasformazione tecnologica attraverso l’iniziativa Re-Hosting, che ha portato alla migrazione di oltree circai. Un intervento che ha interessato componenti core, accompagnando l’evoluzione della piattaforma tecnologica con un impegno costante in termini di qualità e governance.Il progetto ha coinvolto diversi ambiti critici dell’operatività bancaria – tra cui carte, POS, ATM e servizi digitali – garantendo in ogni fase. La migrazione è stata condotta gradualmente, con test approfonditi e un monitoraggio costante, assicurando il pieno presidio dell’operatività quotidiana delle Banche clienti.Lo spegnimento definitivo del mainframe, avvenuto a fine dicembre 2025, conclude un percorso pluriennale volto a traghettare le infrastrutture verso una piattaforma flessibile, scalabile e orientata all’innovazione.L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di trasformazione previsto dal Piano Strategico del Gruppo, che riconosce nella tecnologia un fattore abilitante per la modernizzazione del modello operativo e per il rafforzamento della capacità di innovazione, cone ulteriori investimenti previsti nel triennio 2025-2027."La dismissione del mainframe non è stata un semplice atto tecnico, ma il risultato di una scelta chiara e coraggiosa, portata avanti con determinazione. È un traguardo storico per il nostro Gruppo, che testimonia la capacità di governare una trasformazione di grande complessità grazie all’impegno e alla professionalità delle persone di Allitude e di tutte le strutture coinvolte. Il completamento di questo percorso dimostra come, con visione di lungo periodo, responsabilità e collaborazione, sia possibile costruire il futuro su nuove architetture tecnologiche, garantendo continuità, sicurezza e qualità dei servizi per le Banche che serviamo", ha dichiarato, CIO di Cassa Centrale Banca e Amministratore Delegato di Allitude.