Milano 17:11
46.632 -0,14%
Nasdaq 17:11
24.964 +1,03%
Dow Jones 17:11
49.201 +0,81%
Londra 17:11
10.693 +0,08%
Francoforte 17:11
25.009 +0,07%

Piazza Affari: rosso per il settore assicurativo italiano

Perde terreno l'indice delle società assicurative, che retrocede a 40.025,33 punti, ritracciando dell'1,16%.
