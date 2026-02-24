Milano
17:11
46.632
-0,14%
Nasdaq
17:11
24.964
+1,03%
Dow Jones
17:11
49.201
+0,81%
Londra
17:11
10.693
+0,08%
Francoforte
17:11
25.009
+0,07%
Martedì 24 Febbraio 2026, ore 17.27
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: rosso per il settore assicurativo italiano
Piazza Affari: rosso per il settore assicurativo italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
24 febbraio 2026 - 15.00
Perde terreno l'
indice delle società assicurative
, che retrocede a 40.025,33 punti, ritracciando dell'1,16%.
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Insurance
-0,48%
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto