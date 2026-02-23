Milano 17:35
46.699 +0,49%
Nasdaq 22:00
24.709 -1,21%
Dow Jones 22:01
48.804 -1,66%
Londra 17:35
10.685 -0,02%
Francoforte 17:35
24.992 -1,06%

Piazza Affari: giornata in lieve aumento per il settore assicurativo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata in lieve aumento per il settore assicurativo italiano
L'Indice delle società assicurative fa un piccolo salto in avanti dello 0,50%, portandosi a 40.404,41 punti.
Condividi
```