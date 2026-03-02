Milano
17:35
46.280
-1,97%
Nasdaq
17:37
24.885
-0,30%
Dow Jones
17:37
48.754
-0,46%
Londra
17:29
10.771
-1,28%
Francoforte
17:35
24.638
-2,56%
Lunedì 2 Marzo 2026, ore 17.53
Piazza Affari: profondo rosso per il settore assicurativo italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
02 marzo 2026 - 17.00
Giornata da dimenticare per l'
indice delle società assicurative
, che retrocede a 39.103,24 punti, ritracciando del 3,80%.
