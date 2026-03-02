Milano 17:35
46.280 -1,97%
Nasdaq 17:37
24.885 -0,30%
Dow Jones 17:37
48.754 -0,46%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:35
24.638 -2,56%

Piazza Affari: profondo rosso per il settore assicurativo italiano

Giornata da dimenticare per l'indice delle società assicurative, che retrocede a 39.103,24 punti, ritracciando del 3,80%.
