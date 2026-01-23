Italia-Germania, Ue rafforzi competitività evitando oneri inutili: cosa hanno detto Meloni e Merz

(Teleborsa) -Lo affermano la premierel Protocollo su un Piano d'azione italo-tedesco per la cooperazione strategica bilaterale e Ue, siglato al vertice intergovernativo Italia-Germania.to": sono alcuni degli impegni presi nell'accordo sulla cooperazione rafforzata in materia di sicurezza, difesa e resilienza siglato dalla premier Giorgia Meloni e dal cancelliere Friedrich Merz al vertice intergovernativo Italia-Germania. Nell'accordo, che "non è giuridicamente vincolante e non costituisce un trattato internazionale", Roma e Berlino riaffermano l'impegno pieno a "rafforzare la deterrenza e la difesa della Nato e a promuovere la prontezza difensiva dell'Ue".un conseguente programma di semplificazione, autocontrollo legislativo, un'attuazione non burocratica e favorevole alle imprese e alle Pmi delle iniziative dell'Ue, nonché il miglioramento delle condizioni quadro senza compromettere gli obiettivi politici e gli standard pertinenti". Per"Come proposto nella Relazione Letta e nella Relazione Draghi", Meloni e Merz sottolineano "la necessità di potenziare l'innovazione attraverso un 28° regime di diritto societario ambizioso e flessibile, aperto a tutte le imprese europee, per superare la frammentazione, i costi transfrontalieri e l'incertezza per coloro che operano in più paesi dell'Ue, promuovendo gli investimenti, la mobilità dei talenti e la crescita nel mercato unico. Gli standard nazionali del lavoro e sociali non devono essere indeboliti".I due governi, inoltre, condividono "la responsabilità, in quanto Stati fondatori dell'Unione europea, di adoperarsi per promuovere l'integrazione europea, consentendo all'Ue di agire efficacemente per proteggere i valori e gli interessi europei".condividono una visione comune sul futuro dell’Europa, che investe i temi della competitività e della sicurezza del Vecchio Continente, ma anche la gestione del fenomeno migratorio.Tra le intese bilaterali scambiate in occasione del vertice intergovernativo Italia-Germania: