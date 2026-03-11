Milano 13:10
Economia, Energia
Germania rilascerà 2,4 milioni di tonnellate di riserve petrolifere dopo ok a proposta IEA
(Teleborsa) - La Germania prevede di rilasciare parte delle sue riserve petrolifere nazionali se verrà accettata una proposta dell'Agenzia Internazionale per l'Energia. Lo ha dichiarato alla stampa la Ministra dell'Economia Katherina Reiche, secondo quanto riporta Bloomberg.

"Ieri sera l'Agenzia Internazionale per l'Energia ha chiesto ai suoi Stati membri di rilasciare riserve petrolifere pari a 400 milioni di barili - ha detto - Accoglieremo questa richiesta e daremo il nostro contributo".

Una volta approvata la richiesta dell'AIE, cosa che la Germania si aspetta, il suo ministero contatterà i fornitori di petrolio per discutere i dettagli, con la Germania che rilascerà 2,4 milioni di tonnellate di petrolio.

(Foto: © Artem Egoro / 123RF)
