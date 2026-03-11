Germania rilascerà 2,4 milioni di tonnellate di riserve petrolifere dopo ok a proposta IEA

(Teleborsa) - La Germania prevede di rilasciare parte delle sue riserve petrolifere nazionali
se verrà accettata una proposta dell'Agenzia Internazionale per l'Energia. Lo ha dichiarato alla stampa la Ministra dell'Economia Katherina Reiche
, secondo quanto riporta Bloomberg.
"Ieri sera l'Agenzia Internazionale per l'Energia ha chiesto ai suoi Stati membri di rilasciare riserve petrolifere pari a 400 milioni di barili - ha detto - Accoglieremo questa richiesta
e daremo il nostro contributo".
Una volta approvata la richiesta dell'AIE, cosa che la Germania si aspetta, il suo ministero contatterà i fornitori di petrolio per discutere i dettagli, con la Germania che rilascerà 2,4 milioni di tonnellate di petrolio
