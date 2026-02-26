Meloni a Cipro: "Europa scelga se vuole contare. Costo energia è priorità"

(Teleborsa) -del Consiglio dell'Unione Europa, perché le materie su cui in questi anni ci siamo trovati d'accordo sono davvero innumerevoli". E' quanto affermato la Presidente del Consiglionella conferenza stampa congiunta con il presidente della Repubblica di Cipro,, in procinto si assumere il semestre di presidenza di turno europea.i nostri popoli condividono l'che proietta la sua influenza molto oltre i suoi confini puramente geografici", ha spiegato la Premier, aggiungendo "la geografia e la storia hanno di fatto plasmato le nostre relazioni e la nostra storia e sono destinate anche a plasmare il nostro destino comune"."Ilrappresenta una, perché qui si incontrano, temi su cui abbiamo lavorato molto con Cipro in questi anni. Abbiamo lavorato con grande determinazione e costanza per chiedere in tutte le sedi che il Mediterraneo avesse l'attenzione strategica che merita da parte dell'Europa"., in cui l'Europa è chiamata a scegliere se vuole essere davvero protagonista del proprio destino o limitarsi a subirlo; un momento che richiede concretezza nell'azione, buonsenso e coraggio di fare scelte importanti in materia di competitività e sicurezza".Meloni ha ricordato che, Roma e Nicosia hanno condiviso un concetto molto chiaro, cioè che "competitività e autonomia strategica sono due facce della stessa medaglia:, ridurre gli oneri amministrativi, accelerare la semplificazione normativa"., a partire da una priorità che consideriamo assoluta, che sono i costi dell'energia", ha ribadito Meloni, anticipando l'impegno a presentare "proposte concrete" già al Consiglio europeo di marzo. "Non possiamo chiedere alle nostre imprese di competere sui mercati globali - ha sottolineato - se strutturalmente pagano l'energia più dei loro competitor".Meloni ha poi ricordato l'unità di vedute con Cipro per quanto riguarda ie la lotta al traffico illegale. "Molto resta da fare, ma voglio ringraziare l'amministrazione cipriota per il lavoro che sta facendo per accelerare il regolamento rimpatri", ha concluso la Presidente.