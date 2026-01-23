Jelinic, AD ENIT “I Giochi Olimpici invernali un’opportunità di sviluppo socioeconomico per il Paese"

(Teleborsa) - "Grazie al turismo e ai grandi eventi posizioniamo l’Italia dove merita. I Giochi Olimpici invernali di Milano – Cortina rappresentano un appuntamento imperdibile per la crescita del nostro Paese, un’opportunità di sviluppo socioeconomico di primissimo rilievo". Lo afferma, presente al, partecipando ad un panel dedicato ai prossimiFocus della tavola rotonda la decentralizzazione dei flussi su diverse località: "Ci sono aree interne, ricchezze naturali e patrimoni enogastronomici ancora da scoprire. Stiamo lavorando intensamente insieme al Ministero ed al Governo per far crescere questi territori, incrementando il turismo e generando benefici diretti per le comunità. Dalla scoperta di queste aree possiamo generare nuovo valore., assaporando le nostre tradizioni e le unicità del Made in Italy. Non a caso il turismo continua a crescere, basti pensare che abbiamo consolidato la nostra leadership europea con oltre 438 milioni di presenze nei primi 10 mesi del 2025" prosegue Jelinic.Relativamente ai Giochi pronti a partire: "Da un simile momento di sport possono nascere numerose opportunità per l’Italia. Gli eventi sportivi crescono sempre più per attrattività e richiamano viaggiatori da tutto il mondo. Chi arriva nel nostro Paese per un evento può poi tornare per trascorrere le vacanze, scoprendo aree anche meno nota al pubblico internazionale.arrivino non solo da nazioni geograficamente a noi vicine, ma da diversi continenti, con una forte spinta dall’Asia ed in particolare dalla Cina", conclude Ivana Jelinic.Dai dati si evince, infatti, come in Nord America domina un interesse forte e in crescita per i