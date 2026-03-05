FS: stazioni più accessibili in vista dei Giochi paralimpici invernali 2026

(Teleborsa) -i: è così che il, rafforzando il ruolo della mobilità come leva concreta di inclusione, partecipazione e coesione sociale.Il piano portato avanti non riguarda solo i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, ma è pensato per. Il Gruppo FS, in qualità diha attuato un piano straordinario di servizi e soluzioni dedicate per garantire ad atleti, delegazioni, staff e spettatori spostamenti sicuri, efficienti e pienamente accessibili.Grazie a un investimento complessivo di, di cui 120 cofinanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Gruppo FS, attraverso la società RFI, è intervenuto su dieci stazioni in Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto, principali territori che ospitano i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli scali interessati sono statida parte di tutti gli utenti favorendo autonomia, orientamento intuitivo e continuità dei percorsi, dalla piazza esterna fino alle banchine."La sostenibilità, per il Gruppo FS, non è soltanto una direttrice ambientale o industriale: è prima di tutto una responsabilità sociale. Significa progettare e gestire infrastrutture capaci di includere, di ridurre le disuguaglianze, di garantire a ogni persona il diritto alla mobilità. Essere un grande operatore infrastrutturale nazionale significa contribuire ogni giorno alla coesione del Paese e ridurre le distanze fisiche e culturali", ha dichiarato. "Siamo un’azienda di Stato e sentiamo forte la responsabilità di farci carico delle situazioni di bisogno, perché questo impegno fa parte della nostra missione:. Le nostre stazioni, i nostri binari e i nostri treni non collegano soltanto città, ma anche persone, storie e valori".Gli interventi hanno previstoper il superamento delle barriere verticali,per agevolare la salita e la discesa dai treni, laper l’orientamento delle persone ipovedenti, nonché la, con un generale miglioramento dei livelli di sicurezza e funzionalità. Parallelamente, laha incrementato le aree pedonali e rafforzato l’integrazione tra treno e autobus.La sostenibilità rappresenta un ulteriore elemento qualificante del programma., realizzato con strutture in legno a secco e impianti ad alta efficienza energetica secondo standard Nearly Zero Energy Building, e premiato con la certificazione internazionale Envision in fase di progettazione.In numerose stazioni sono stati inoltrecon soluzioni a maggiore efficienza energetica, mentre interventi di restauro e riqualificazione hanno, con contestuali adeguamenti sismici per incrementare sicurezza e resilienza delle infrastrutture.La realizzazione di, tra cui il nuovo terminal bus di Trento, completano un disegno organico che integra riqualificazione infrastrutturale, attenzione ambientale e promozione di modalità di trasporto sostenibili. Con questi interventi, il, contribuendo a garantire un sistema di mobilità capace di accogliere atleti, delegazioni e spettatori in un contesto pienamente accessibile, sicuro e orientato al futuro.