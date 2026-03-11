Farm Cultural Park, Zanellato ospite per raccontare percorso di innovazione e creatività

(Teleborsa) - Il 13 e 14 marzo, Franco Zanellato sarà ospite di Farm Cultural Park,
il centro culturale di Favara riconosciuto a livello internazionale come laboratorio di innovazione sociale, rigenerazione urbana e sperimentazione creativa. Il fondatore e direttore c
reativo incontrerà la comunità locale in due momenti distinti e complementari: un primo appuntamento dedicato agli studenti e un secondo incontro aperto alla cittadinanza. Due occasioni di dialogo e confronto in cui Zanellato racconterà il proprio percorso imprenditoriale, condividendo esperienze, sfide e visione. Durante gli incontri
verrà approfondita anche la nascita di Postina® progetto che rappresenta un esempio concreto di come un’idea possa trasformarsi in realtà attraverso determinazione, creatività e capacità di innovare. Un racconto che intreccia impresa, intuizione e territorio, offrendo spunti di riflessione per le nuove generazioni e per chi desidera intraprendere un percorso imprenditoriale. Franco Zanellato
si conferma così anche come leader culturale capace di connettere business, innovazione e comunità. La sua presenza a Farm Cultural Park,
diventa un’occasione per ispirare, stimolare il pensiero creativo e favorire il dialogo culturale, dimostrando come la leadership possa tradursi in impatto positivo sul territorio e sulle persone.