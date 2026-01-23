Milano 10:46
44.897 -0,43%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 10:46
10.153 +0,03%
Francoforte 10:46
24.849 -0,03%

Piazza Affari: andamento rialzista per Avio

Migliori e peggiori, Spazio
(Teleborsa) - Avanza l'azienda aerospaziale italiana, che guadagna bene, con una variazione dell'1,95%.

La tendenza ad una settimana di Avio è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Avio, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 36,97 Euro. Primo supporto visto a 35,87. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 35,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
