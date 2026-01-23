Prysmian acquista la spagnola ACSM per 169 milioni di euro

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni,, azienda con sede in Spagna e leader di soluzioni per l'installazione di cavi sottomarini, incluse attività di surveying sottomarina, pianificazione di rotta e preparazione del fondale, con oltre 20 anni di esperienza nel settore dei cavi offshore.Il(inclusi 24 milioni di euro in capex per la nave consegnata ad ACSM nel 4Q'25), soggetto ad un meccanismo di aggiustamento basato sulla posizione finanziaria netta di ACSM, capitale circolante e capex. Il multiplo dell'operazione sui risultati 2024 è pari a 6,6x EV/EBITDA. La transazione verrà finanziata usando la cassa disponibile e il closing è previsto per febbraio.ACSM, basata a Vigo, in Spagna, è attiva da oltre 20 anni in più di 60 paesi, con oltre 350 dipendenti e vanta un track record di centinaia di operazioni sottomarine concluse. Idi ACSM nel 2024 sono stati pari a 62 milioni di euro e l'a 22 milioni di euro. L'di ACSM al 31 Dicembre 2024 è stato pari a 14,4 milioni di euro."Quando si parla di cavi sottomarini, tutti pensano a Prysmian, e questa acquisizione rappresenta un ulteriore e significativo passo in avanti - ha commentato- Acquisiamo il know-how di oltre 350 esperti in surveying sottomarina e attività di preparazione, tre navi e asset specializzati, rafforzando l'offerta come one-stop shop per i nostri clienti"."Combinando la nostra leadership globale e le nostre capabilities con l'expertise e le soluzioni di ACSM,che stabiliranno lo standard in termini di economicità, rapidità di installazione e sicurezza - ha aggiunto - I cavi sottomarini sono risorse strategiche e la sicurezza rappresenta un elemento distintivo per i nostri clienti. Questa acquisizione consolida ulteriormente la gamma di soluzioni disponibili per mantenere al sicuro elettricità e dati sotto il livello del mare".