Analisi Tecnica: EUR/YEN del 25/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 25 gennaio

Appiattita la performance del cambio Euro / Yen, che porta a casa un modesto -0,16%.

Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 182,973, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 185,393. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 182,167.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
