BofA: MPS rimane top pick tra banche italiane, alza target price su Poste

(Teleborsa) -(BofA) prevede che il, con un margine di interesse (NII) resiliente su depositi in crescita, influenzato positivamente anche dalla stagionalità. Gli AUM sono aumentati dell'1% su base trimestrale a novembre (Assogestioni), sebbene con un leggero calo degli NNM. Le commissioni dovrebbero comunque essere supportate da saldi medi degli AUM e commissioni di performance più elevati. La crescita dei prestiti continua la sua ripresa ed è ora in territorio positivo.Secondo gli analisti,rappresentano importanti opportunità di acquisto (giudizioanche su), mentre èsusu(su cui comunque incrementa il target price a 21,50 euro dai precedenti 20,5 euro).Su, BofA fa notare che non esiste una formula magica per il successo delle acquisizioni, ma una strategia "attenta e attendista" può essere preziosa quando le partecipazioni consentono un consolidamento azionario. Tuttavia, sottolionea anche che UniCredit ha convertito la sua partecipazione in derivati ??in Alpha, generando circa 80 punti base di consumo di CET1, il che è significativo e rende convincente un'acquisizione. Questo, insieme alla crescita organica, offre una solida crescita degli utili, con UniCredit, ovvero circa 13,5 miliardi di euro pro forma per Alpha, ben al di sopra del consensus.rimane ladi BofA, che sottolinea che "la nuova MPS offre un". La banca mantiene ampie disponibilità finanziarie con circa il 70% di depositi sticky e a bassa remunerazione.apporta prodotti chiave nei settori del credito al consumo, CIB, WM e una partecipazione di circa il 13% in. Ma tutto questo ha avuto un costo e l'incertezza sulla strategia è stata in balia del flusso di notizie. Ilper tracciare una linea di demarcazione e mettere a tacere le preoccupazioni sulla governance. Viene stimato un ROTE di circa il 16% e un DPS in crescita dagli 86 centesimi di euro del 2025.si trova in un momento strategico chiave con il nuovo piano industriale in arrivo. "Definiamo "cash cow" le aziende che hanno raggiunto lo status di leader di mercato, generano un flusso di reddito costante e un ritorno sugli asset superiore al tasso di crescita del mercato - si legge nella ricerca - Intesa rientra in questa definizione; è il campione nazionale in Italia, con circa il 90% dei suoi utili realizzati a livello nazionale. Questo è un punto di forza, ma anche un limite. Con una generazione organica di capitale di oltre 330 punti base all'anno e DTA di circa 100 punti base, Intesa potrebbe aumentare ulteriormente i dividendi al 75% e oltre. Ma poi? A nostro avviso, la".Su, viene, incrementando le aspettative di fatturato nelle divisioni chiave, tra cui servizi finanziari (con l'irripidimento della curva), assicurazioni e corrispondenza e pacchi. BofA prevede ora un EBIT per il 2026 di 3,3 miliardi di euro. Le stime aumentano del 3% nel 2027 e rimangono invariate per il 2028. Integra inoltre le ultime stime di consenso pere ipotizza che il dividendo pagato venga aggiunto al dividendo di Poste solo a partire dal 2027-28.