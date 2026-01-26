Milano 17:25
44.973 +0,32%
Nasdaq 17:25
25.761 +0,61%
Dow Jones 17:25
49.264 +0,34%
Londra 17:25
10.155 +0,12%
Francoforte 17:25
24.948 +0,19%

Borsa: Male Tokyo, in discesa -1,64% alle 07:20

Il Nikkei 225 tratta a 52.966,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Tokyo, in discesa -1,64% alle 07:20
Tokyo perde terreno e riporta un -1,64% alle 07:20, scambiando a 52.966,44 punti.
Condividi
```