Milano
17:25
44.973
+0,32%
Nasdaq
17:25
25.761
+0,61%
Dow Jones
17:25
49.264
+0,34%
Londra
17:25
10.155
+0,12%
Francoforte
17:25
24.948
+0,19%
Lunedì 26 Gennaio 2026, ore 17.42
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Male Tokyo, in discesa -1,64% alle 07:20
Borsa: Male Tokyo, in discesa -1,64% alle 07:20
Il Nikkei 225 tratta a 52.966,44 punti
In breve
,
Finanza
26 gennaio 2026 - 07.20
Tokyo perde terreno e riporta un -1,64% alle 07:20, scambiando a 52.966,44 punti.
Condividi
