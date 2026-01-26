Milano 17:25
44.973 +0,32%
Nasdaq 17:25
25.761 +0,61%
Dow Jones 17:25
49.264 +0,34%
Londra 17:25
10.155 +0,12%
Francoforte 17:25
24.948 +0,19%

Borsa: Milano avanza dello 0,29% alle 10:30

Il FTSE MIB scambia a 44.962,87 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano avanza dello 0,29% alle 10:30
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,29%, con 44.962,87 punti alle 10:30.
Condividi
```