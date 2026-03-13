Milano 13:19
44.668 +0,48%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 13:19
10.317 +0,11%
Francoforte 13:19
23.599 +0,04%

Borsa: Milano avanza dello 0,34% alle 13:00

Il FTSE MIB scambia a 44.606,37 punti

Milano riporta un modesto guadagno dello 0,34%, con 44.606,37 punti alle 13:00.
