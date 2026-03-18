Milano
12:18
45.380
+1,10%
Nasdaq
17-mar
24.780
+0,51%
Dow Jones
17-mar
46.993
+0,10%
Londra
12:19
10.446
+0,41%
Francoforte
12:18
23.952
+0,93%
Mercoledì 18 Marzo 2026, ore 12.35
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,54%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,54%
Il FTSE MIB esordisce a 45.131,95 punti
In breve
,
Finanza
18 marzo 2026 - 09.02
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,54%, dopo aver aperto a 45.131,95 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,05%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,31%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,37%)
Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,26%)
Argomenti trattati
Borsa
(1571)
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,96%
Altre notizie
Borsa: Netto calo per Milano in avvio (-2,87%)
Borsa: Netto calo per Milano in avvio (-1,87%)
Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,71%
Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,24%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,47%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,51%
Guide
Euro digitale: cos’è, come funziona, rischi e quando arriva
Da qualche tempo si sente spesso parlare di euro digitale e oggi questo progetto sembra aver assunto un tono diverso rispetto a due anni fa.
leggi tutto