Milano 12:18
45.380 +1,10%
Nasdaq 17-mar
24.780 +0,51%
Dow Jones 17-mar
46.993 +0,10%
Londra 12:19
10.446 +0,41%
Francoforte 12:18
23.952 +0,93%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,54%

Il FTSE MIB esordisce a 45.131,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,54%
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,54%, dopo aver aperto a 45.131,95 punti.
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