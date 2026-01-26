Milano 23-gen
0 0,00%
Nasdaq 23-gen
25.605 +0,34%
Dow Jones 23-gen
49.099 -0,58%
Londra 23-gen
10.143 -0,07%
Francoforte 23-gen
24.901 0,00%

Borsa: Netto calo per Tokyo in avvio (-1,66%)

Il Nikkei 225 esordisce a 52.951,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Netto calo per Tokyo in avvio (-1,66%)
Il Principale indice azionario giapponese esibisce una perdita secca dell'1,66% a quota 52.951,9 in apertura.
Condividi
```