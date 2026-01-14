Milano 13-gen
Borsa: Avvio positivo per Tokyo, in crescita (dell'1,01%)

Il Nikkei 225 inizia gli scambi a 54.090,26 punti

Spunto rialzista per il principale indice azionario giapponese, in allungo dell'1,01%, dopo aver esordito a 54.090,26.
