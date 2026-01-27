Milano 26-gen
44.950 +0,26%
Nasdaq 26-gen
25.713 +0,42%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 26-gen
10.149 +0,05%
Francoforte 26-gen
24.933 +0,13%

Borsa: Debole avvio per Tokyo, in calo dello 0,37%

Il Nikkei 225 apre appena sotto la parità a 52.691,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Tokyo, in calo dello 0,37%
Lieve ribasso per il principale indice azionario giapponese, in flessione dello 0,37%, a quota 52.691,13 in apertura.
Condividi
```