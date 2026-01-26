Milano
Chiusura della Borsa di Mumbai
Calendar
,
Finanza
26 gennaio 2026 - 07.30
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 26 gennaio, il mercato di Mumbai è chiuso per la Festa della Repubblica.
