Milano 17:28
44.965 +0,30%
Nasdaq 17:28
25.771 +0,64%
Dow Jones 17:28
49.277 +0,36%
Londra 17:28
10.156 +0,12%
Francoforte 17:28
24.956 +0,22%

Chiusura della Borsa di Mumbai

Calendar, Finanza
Chiusura della Borsa di Mumbai
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 26 gennaio, il mercato di Mumbai è chiuso per la Festa della Repubblica.
Condividi
```