Milano
11:51
45.645
-0,16%
Nasdaq
9-gen
25.766
0,00%
Dow Jones
9-gen
49.504
+0,48%
Londra
11:51
10.124
-0,01%
Francoforte
11:51
25.323
+0,24%
Lunedì 12 Gennaio 2026, ore 12.07
Home Page
/
Notizie
/ Chiusura della Borsa di Tokyo
Chiusura della Borsa di Tokyo
Calendar
,
Finanza
12 gennaio 2026 - 07.30
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 12 gennaio, il mercato di Tokyo è chiuso per la Giornata degli adulti.
