Chiusura anticipata della Borsa di Londra

(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 31 dicembre, il mercato di Londra avrà chiuderà anticipatamente per la Vigilia di Capodanno - chiusura alle 12:30.
