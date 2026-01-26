Fincantieri, contratti con la Marina Militare per la cyber resilienza delle unità navali

(Teleborsa) - Gruppo Fincantieri
, attraverso e-phors, società controllata di Fincantieri NexTech, ha firmato una nuova commessa con la Marina Militare
per il potenziamento della cyber resilienza delle unità navali
. La commessa prevede l’adozione di uno specifico programma volto a dotare le piattaforme di una soluzione integrata per il monitoraggio e contrasto delle minacce informatiche sulla rete SMS (Ship Management System) di bordo, rafforzando la protezione delle piattaforme e la sicurezza delle missioni.
La tecnologia sviluppata da e-phors è specificamente progettata per l’ecosistema digitale delle navi da difesa e consente agli equipaggi di disporre di strumenti avanzati per il supporto alle decisioni tattiche in caso di crisi cyber. L’integrazione di questi sistemi rappresenta una linea di difesa aggiuntiva
, fondamentale in un contesto di guerra ibrida
sempre più pervasivo, e si inserisce nel percorso di rafforzamento in tema cyber già avviato dalla Marina Militare con le fregate della classe Bergamini.Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri
, ha dichiarato: “I contratti che annunciamo oggi consolidano il ruolo di Fincantieri come partner strategico della Marina Militare nel campo della cyber security e confermano la leadership del Gruppo nella protezione informatica delle piattaforme navali. L’impegno continuo nell’innovazione e nella sicurezza digitale ci permette di mettere a disposizione soluzioni avanzate e all’avanguardia nel panorama internazionale, assicurando alle unità della Marina i più elevati standard di protezione e affidabilità, in risposta alle sfide di oggi e domani.”