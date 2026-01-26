Fincantieri, contratti con la Marina Militare per la cyber resilienza delle unità navali

Fincantieri

(Teleborsa) - Gruppo, attraverso e-phors, società controllata di Fincantieri NexTech, ha firmato una nuova commessa con laper il. La commessa prevede l’adozione di uno specifico programma volto a dotare le piattaforme di una soluzione integrata per il monitoraggio e contrasto delle minacce informatiche sulla rete SMS (Ship Management System) di bordo, rafforzando la protezione delle piattaforme e la sicurezza delle missioni.La tecnologia sviluppata da e-phors è specificamente progettata per l’ecosistema digitale delle navi da difesa e consente agli equipaggi di disporre di strumenti avanzati per il supporto alle decisioni tattiche in caso di crisi cyber. L’integrazione di questi sistemi rappresenta una, fondamentale in un contesto disempre più pervasivo, e si inserisce nel percorso di rafforzamento in tema cyber già avviato dalla Marina Militare con le fregate della classe Bergamini., ha dichiarato: “I contratti che annunciamo oggi consolidano il ruolo di Fincantieri come partner strategico della Marina Militare nel campo della cyber security e confermano la leadership del Gruppo nella protezione informatica delle piattaforme navali. L’impegno continuo nell’innovazione e nella sicurezza digitale ci permette di mettere a disposizione soluzioni avanzate e all’avanguardia nel panorama internazionale, assicurando alle unità della Marina i più elevati standard di protezione e affidabilità, in risposta alle sfide di oggi e domani.”