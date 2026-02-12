Intermarine (IMMSI) avvia sviluppo di innovativo drone marino per Marina Militare

IMMSI

(Teleborsa) -(Gruppo industriale) ha(USV - Unmanned Surface Vehicle) per la, con elevate capacità modulari che permetteranno l'integrazione di molteplici differenti tipologie di sistemi e sensori.Il nuovo drone marino si inserisce all'interno di unsubacquee critiche che la Marina Militare ha avviato lo scorso anno e che ha dato il via alla costruzione delle unità Cacciamine di Nuova Generazione, che sostituiranno le unità attualmente in servizi.L'USV potrà, ampliando le capacità operative delle unità Cacciamine e contribuendo alla protezione delle unità maggiori, data la ricerca del migliore bilanciamento in termini di peso e dimensioni, al fine di poter essere trasportato dal maggior numero di unità della Marina Militare, sfruttando gli spazi e le strutture dedicate alle imbarcazioni (gommoni e RHIB) con pilota."Con lo sviluppo di questi innovativi veicoli autonomi di superficie - ha commentato- investiamo in un settore di assoluto rilievo strategico, mettendo a fattor comune l'esperienza maturata nel settore Underwater con le più moderne tecnologie di guida autonoma e intelligenza artificiale, con il costante obiettivo di assicurare la massima sicurezza, efficacia operativa ed il migliore risultato. Sono veicoli destinati ad assumere un ruolo strategico nelle operazioni di bonifica di aree minate, per le operazioni di seabed surveillance per il controllo e protezione delle infrastrutture critiche subacquee (i.e. condotti oil & gas e reti marittime di dati) e per la tutela dei beni culturali e dell'ambiente marino".