Francoforte: balza in avanti Commerzbank

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca tedesca
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,76%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Commerzbank
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,12%, rispetto a -1,65% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 34,75 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 35,65. Il peggioramento della banca d'affari
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 34,16.
