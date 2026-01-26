Milano 17:29
44.963 +0,29%
Nasdaq 17:30
25.776 +0,67%
Dow Jones 17:30
49.259 +0,33%
Londra 17:30
10.157 +0,13%
Francoforte 17:30
24.950 +0,20%

Francoforte: balza in avanti Commerzbank

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,76%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Commerzbank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,12%, rispetto a -1,65% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 34,75 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 35,65. Il peggioramento della banca d'affari è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 34,16.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
