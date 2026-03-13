Francoforte: Zalando in rally
(Teleborsa) - Protagonista la società che vende calzature e moda online, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,04%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Zalando più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Zalando è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 23,62 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 22,14. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
