Gpi accelera all’estero, nel quarto trimestre contratti per 27 milioni

(Teleborsa) - Il quarto trimestre del 2025 chiude un anno di espansione per Gpi
sui mercati internazionali. Il valore complessivo dei nuovi contratti sottoscritti all'estero raggiunge 27 milioni di euro, un risultato estremamente positivo, sostenuto dall'importante accordo con il Servizio Trasfusionale del Galles
annunciato lo scorso 19 gennaio.
Il Software, spiega una nota, è il motore della crescita estera con nuovi contratti per 24,2 milioni, dove la suite Gpi4Med.BLOOD registra la performance più significativa. Oltre al contratto decennale in Galles, il trimestre segna l'ingresso delle soluzioni Gpi per la gestione del sangue in Senegal, con un accordo di portata nazionale, e consolida la presenza in Medio Oriente
con commesse per 4 milioni tra Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Giordania. Proprio in questi mercati arrivano riscontri positivi dalle strategie di cross-selling, che hanno permesso di affiancare alla tradizionale offerta di software per la medicina trasfusionale anche le soluzioni per il laboratorio di analisi e l’anatomia patologica (LIS & Pathology).
Risultati positivi anche per il Sistema Informativo Ospedaliero (HIS) dedicato al mercato DACH, che conferma la propria competitività con nuovi contratti per 2,6 milioni in Germania e Austria
, sia nel segmento pubblico che in quello privato.
L'Automation stipula contratti per 2,8 milioni grazie a Riedl, il robot per l'automazione della logistica farmaceutica, che mantiene una diversificazione geografica di valore con forniture in Cina, area DACH, Giappone e Ungheria
, a cui si affiancano contratti di manutenzione in Medio Oriente.
Con il quarto trimestre Gpi chiude un 2025 positivo sui mercati internazionali, con segnali incoraggianti sia dal consolidamento nei mercati già presidiati, sia dall'ingresso in nuove aree geografiche.