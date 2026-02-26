Flydubai chiude il 2025 con utili per 531 milioni di dollari

(Teleborsa) -ha chiuso il 2025 con undi a 531 milioni di dollari a fronte dipari a 3,7 miliardi di dollari, con un incremento del 6% rispetto al 2024.– come sottolineato dal ceo Ghaith Al Ghaith – e diper rafforzare la posizione di Dubai come hub aeronautico globale.La compagnia aerea emiratina collega 140 aeroporti a Dubai ed è pronta a ricevere 12 aeromobili nel corso del 2026, sette dei quali Boeing 737 Max 9 e cinque saranno Boeing 737 Max 8. Confermata l’apertura della rotta per Bangkok entro fine anno, considerata da flydubai un’importante porta d’ingresso nel Sud-Est asiatico. La compagnia aerea opera collegamenti per Dubai dagli aeroporti di Milano Bergamo (due volte al giorno), Napoli, Catania e Pisa, con l’aggiunta di Olbia nella stagione estiva.