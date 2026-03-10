Madrid: mette il turbo IAG

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per International Airlines Group
, che tratta in rialzo del 4,72%.
Lo scenario su base settimanale della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico della multinazionale del settore aereo
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,365. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,276.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)