Madrid: mette il turbo IAG

International Airlines Group

holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia

Ibex 35

multinazionale del settore aereo

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,72%.Lo scenario su base settimanale dellarileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo status tecnico dellamostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,365. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,276.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)