Madrid: mette il turbo IAG

Migliori e peggiori, Trasporti
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per International Airlines Group, che tratta in rialzo del 4,72%.

Lo scenario su base settimanale della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico della multinazionale del settore aereo mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,365. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,276.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
