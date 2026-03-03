Madrid: performance negativa per IAG

International Airlines Group

holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia

Ibex 35

multinazionale del settore aereo

(Teleborsa) - Si muove verso il basso, con una flessione del 3,34%.Lo scenario su base settimanale dellarileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo scenario di breve periodo dellaevidenzia un declino dei corsi verso area 4,379 Euro con prima area di resistenza vista a 4,526. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,325.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)