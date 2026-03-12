Londra: brillante l'andamento di Endeavour Mining
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che avanza bene del 2,24%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Endeavour Mining rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Endeavour Mining. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 46,99 sterline. Primo supporto visto a 45,69. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 44,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
