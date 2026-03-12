Londra: brillante l'andamento di Endeavour Mining

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che avanza bene del 2,24%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Endeavour Mining rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Endeavour Mining . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 46,99 sterline. Primo supporto visto a 45,69. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 44,83.



