Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:42
25.768 +0,64%
Dow Jones 17:42
49.238 +0,28%
Londra 17:35
10.149 +0,05%
Francoforte 17:35
24.933 +0,13%

Piazza Affari: peggiora Ferretti

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: peggiora Ferretti
Si muove in perdita il costruttore di yacht di lusso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,08% sui valori precedenti.
Condividi
```