Retelit, si valuta cessione data center per 700 milioni di euro

(Teleborsa) - Secondo quanto riportato da Bloomberg, l'operatore di fibra italiano Retelit
starebbe valutando la vendita della propria divisione dedicata ai data center
. L'operazione, ancora in una fase preliminare, potrebbe valorizzare l'unità fino a 700 milioni di euro
e il business potrebbe essere immesso sul mercato entro l'inizio del prossimo anno.
La società, controllata dal fondo di private equity spagnolo Asterion Industrial Partners
, potrebbe utilizzare i proventi della cessione per ridurre il debito
e capitalizzare l'attuale forte interesse degli investitori infrastrutturali per il settore, alimentato dal boom dell'intelligenza artificiale
e dalla crescente domanda di servizi cloud
.
In risposta alle indiscrezioni, Retelit ha dichiarato a Bloomberg di non aver avviato alcun processo formale di vendita, sottolineando che i data center sono parte integrante della propria strategia
, supportata da un piano di investimenti in corso da 370 milioni di euro.
Attualmente, l'operatore gestisce 38 strutture in tutta Italia
, servendo aziende, provider cloud e operatori di telecomunicazioni in un mercato, quello del Nord Italia, che vede la presenza di giganti come Google, Amazon e Microsoft.