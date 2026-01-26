Milano 14:29
45.015 +0,41%
Nasdaq 23-gen
25.605 +0,34%
Dow Jones 23-gen
49.099 -0,58%
Londra 14:29
10.155 +0,12%
Francoforte 14:29
24.893 -0,03%

Retelit, si valuta cessione data center per 700 milioni di euro

Economia
Retelit, si valuta cessione data center per 700 milioni di euro
(Teleborsa) - Secondo quanto riportato da Bloomberg, l'operatore di fibra italiano Retelit starebbe valutando la vendita della propria divisione dedicata ai data center. L'operazione, ancora in una fase preliminare, potrebbe valorizzare l'unità fino a 700 milioni di euro e il business potrebbe essere immesso sul mercato entro l'inizio del prossimo anno.

La società, controllata dal fondo di private equity spagnolo Asterion Industrial Partners, potrebbe utilizzare i proventi della cessione per ridurre il debito e capitalizzare l'attuale forte interesse degli investitori infrastrutturali per il settore, alimentato dal boom dell'intelligenza artificiale e dalla crescente domanda di servizi cloud.

In risposta alle indiscrezioni, Retelit ha dichiarato a Bloomberg di non aver avviato alcun processo formale di vendita, sottolineando che i data center sono parte integrante della propria strategia, supportata da un piano di investimenti in corso da 370 milioni di euro.

Attualmente, l'operatore gestisce 38 strutture in tutta Italia, servendo aziende, provider cloud e operatori di telecomunicazioni in un mercato, quello del Nord Italia, che vede la presenza di giganti come Google, Amazon e Microsoft.
Condividi
```