Retelit, si valuta cessione data center per 700 milioni di euro

(Teleborsa) - Secondo quanto riportato da Bloomberg, l'operatore di fibra italianostarebbe valutando la vendita della propria divisione dedicata ai. L'operazione, ancora in una fase preliminare, potrebbe valorizzare l'unità fino ae il business potrebbe essere immesso sul mercato entro l'inizio del prossimo anno.La società, controllata dal fondo di private equity spagnolo, potrebbe utilizzare i proventi della cessione per ridurre ile capitalizzare l'attuale forte interesse degli investitori infrastrutturali per il settore, alimentato dal boom dell'e dalla crescente domanda diIn risposta alle indiscrezioni, Retelit ha dichiarato a Bloomberg di non aver avviato alcun processo formale di vendita, sottolineando che i data center sono parte integrante della propria, supportata da un piano di investimenti in corso da 370 milioni di euro.Attualmente, l'operatore gestisce, servendo aziende, provider cloud e operatori di telecomunicazioni in un mercato, quello del Nord Italia, che vede la presenza di giganti come Google, Amazon e Microsoft.