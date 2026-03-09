Caltagirone Editore, l'utile balza a 163 milioni nel 2025 con plusvalenze e partecipazioni

Caltagirone Editore

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso l’conpari a 109,4 milioni di euro (112 milioni di euro nel precedente esercizio), in diminuzione del 2,3% per effetto della diminuzione dei ricavi editoriali e pubblicitari parzialmente attenuata dalla crescita degli altri ricavi e proventi.Ilè stato positivo per 332 mila euro (784 mila nel 2024). Ilè stato negativo per 27,1 milioni di euro (negativo per 21,5 milioni al 31 dicembre 2024) e comprende le svalutazioni di immobilizzazioni immateriali a vita indefinita per 19,1 milioni di euro (15 milioni nel 2024) e ammortamenti per 7,1 milioni di euro (6,5 milioni al 31 dicembre 2024 Il Risultato Netto della gestione finanziaria è stato positivo per 21,2 milioni di euro (positivo per 21,8 milioni) e include principalmente dividendi percepiti su azioni quotate.Ilè stato positivo pari a 626 mila euro (positivo per 8,2 milioni al 31 dicembre 2024). L’complessivo è pari a 163,1 milioni di euro (95,8 milioni di euro nel 2024) dovuto principalmente alla variazione positiva nella valutazione al fair value delle partecipazioni azionarie detenute dal Gruppo e alle plusvalenze realizzate dalla vendita di azioni quotate.L’è negativo per 34,7 milioni di euro, in aumento di 31,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2024 (negativo per 2,7 milioni) principalmente per effetto dell’investimento netto in azioni quotate, dei dividendi distribuiti al netto della cessione di obbligazioni quotate e dell’incasso di dividendi su azioni quotate. Al 31 dicembre 2025 l’complessivo comprendeva 562 dipendenti (577 al 31 dicembre 2024).Il CdA ha deliberato di proporre all’assemblea la distribuzione di unpari a 0,04 euro. Il dividendo sarà posto in pagamento il 20 maggio (stacco cedola in Borsa il 18 maggio) e con record date alla data del 19 maggio.