Caltagirone Editore, l'utile balza a 163 milioni nel 2025 con plusvalenze e partecipazioni

(Teleborsa) - Il Gruppo Caltagirone Editore
ha chiuso l’esercizio 2025
con ricavi operativi
pari a 109,4 milioni di euro (112 milioni di euro nel precedente esercizio), in diminuzione del 2,3% per effetto della diminuzione dei ricavi editoriali e pubblicitari parzialmente attenuata dalla crescita degli altri ricavi e proventi.
Il Margine operativo lordo
è stato positivo per 332 mila euro (784 mila nel 2024). Il Risultato operativo
è stato negativo per 27,1 milioni di euro (negativo per 21,5 milioni al 31 dicembre 2024) e comprende le svalutazioni di immobilizzazioni immateriali a vita indefinita per 19,1 milioni di euro (15 milioni nel 2024) e ammortamenti per 7,1 milioni di euro (6,5 milioni al 31 dicembre 2024 Il Risultato Netto della gestione finanziaria è stato positivo per 21,2 milioni di euro (positivo per 21,8 milioni) e include principalmente dividendi percepiti su azioni quotate.
Il risultato
è stato positivo pari a 626 mila euro (positivo per 8,2 milioni al 31 dicembre 2024). L’utile rilevato nel conto economico
complessivo è pari a 163,1 milioni di euro (95,8 milioni di euro nel 2024) dovuto principalmente alla variazione positiva nella valutazione al fair value delle partecipazioni azionarie detenute dal Gruppo e alle plusvalenze realizzate dalla vendita di azioni quotate.
L’indebitamento finanziario netto
è negativo per 34,7 milioni di euro, in aumento di 31,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2024 (negativo per 2,7 milioni) principalmente per effetto dell’investimento netto in azioni quotate, dei dividendi distribuiti al netto della cessione di obbligazioni quotate e dell’incasso di dividendi su azioni quotate. Al 31 dicembre 2025 l’organico
complessivo comprendeva 562 dipendenti (577 al 31 dicembre 2024).
Il CdA ha deliberato di proporre all’assemblea la distribuzione di un dividendo
pari a 0,04 euro. Il dividendo sarà posto in pagamento il 20 maggio (stacco cedola in Borsa il 18 maggio) e con record date alla data del 19 maggio.(Foto: Pexels / Pixabay)