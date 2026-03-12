Leonardo prevede EBITDA 2026 sopra quota 2 miliardi di euro. Dividendo di 0,63 euro

(Teleborsa) - Leonardo
, big italiano della difesa, prevede di conseguire nel 2026
ordini per circa 25 miliardi di euro, ricavi per circa 21 miliardi di euro, EBITA a circa 2,03 miliardi di euro, Free Operating Cash Flow a circa 1,11 miliardi di euro e Indebitamento Netto di Gruppo a circa 0,8 miliardi di euro. Lo si legge in una nota che conferma i risultati preliminari già diffusi
(Ricavi 2025 a quota 19,5 miliardi, +11% vs 2024, EBITA a 1,75 miliardi, +18%).
Il Risultato Netto adjusted 2025
, pari a 1.015 milioni di euro (+18,6% rispetto agli 856 milioni nel 2024), beneficia del miglioramento dell'EBITA e dei minori oneri finanziari netti, principalmente riconducibili alla riduzione dell'Indebitamento Netto di Gruppo. Il Risultato Netto
di 1.334 milioni di euro include le plusvalenze rilevate a seguito della cessione del business UAS a Fincantieri
e della cessione di parte delle azioni detenute nella Avio
. Il dato relativo all'esercizio comparativo (€ 1.159 mil.) beneficiava della plusvalenza rilevata a seguito della valutazione al fair value del Gruppo Telespazio, effettuata ai fini del consolidamento integrale dello stesso.
Relativamente ai risultati del 2025, il CdA ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo
pari a 0,63 euro per azione, in crescita del 21% rispetto al 2024.