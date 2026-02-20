Milano 17:35
KKR valuta la vendita di BMC Helix: operazione da 1,5 miliardi di dollari

(Teleborsa) - La società di private equity KKR sta esplorando la vendita di BMC Helix, fornitore di servizi informatici che potrebbe raggiungere una valutazione di 1,5 miliardi di dollari. Secondo fonti vicine alla vicenda, Helix — assistita dalla banca d'affari Jefferies — avrebbe già ricevuto le prime offerte da altre società di private equity e acquirenti aziendali.

BMC Helix è una piattaforma di gestione dei servizi IT basata sull'intelligenza artificiale che compete con realtà come ServiceNow. L'azienda genera circa 750 milioni di dollari in ricavi ricorrenti annuali e un margine operativo (EBITDA) di circa 150 milioni.

La decisione segue lo spin-off del 2025, quando KKR ha separato Helix da BMC Software per renderla un'entità indipendente focalizzata su servizi e operazioni IT. Una volta conclusa la cessione di Helix, KKR punta a preparare il terreno per una quotazione in borsa (IPO) di BMC Software già nel corso del 2026.
