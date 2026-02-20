KKR valuta la vendita di BMC Helix: operazione da 1,5 miliardi di dollari

KKR

(Teleborsa) - La società di private equitysta esplorando la vendita di, fornitore di servizi informatici che potrebbe raggiungere una valutazione di. Secondo fonti vicine alla vicenda, Helix — assistita dalla banca d'affari Jefferies — avrebbe già ricevuto le prime offerte da altre società di private equity e acquirenti aziendali.BMC Helix è una piattaforma di gestione deibasata sull'che compete con realtà come ServiceNow. L'azienda genera circain ricavi ricorrenti annuali e un(EBITDA) di circaLa decisione segue lo spin-off del 2025, quando KKR ha separato Helix da BMC Software per renderla un'entità indipendente focalizzata su servizi e operazioni IT. Una volta conclusa la cessione di Helix, KKR punta a preparare il terreno per una quotazione in borsa (IPO) digià nel corso del 2026.