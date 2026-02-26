Stellantis in pole nel FTSE MIB con parole Filosa

(Teleborsa) - Protagonista Stellantis
che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,00%, a pochi minuti dalla chiusura delle contrattazioni.
A fare da assist alle azioni contribuiscono le parole dell'amministratore delegato, Antonio Filosa in call con gli analisti sui conti 2025
. Il CEO ha indicato miglioramenti degli ordini e delle quote di mercato in USA e Europa a inizio 2026. Filosa ha sottolineato il 2026 come anno di esecuzione del piano di rilancio del gruppo con un ritorno a una crescita profittevole dopo il reset del 2025 e un miglioramento di tutti i parametri finanziari.
"Nel secondo semestre 2025 siamo tornati alla crescita del fatturato e questo slancio è proseguito all'inizio del 2026. A gennaio la nostra quota di mercato negli Stati Uniti è cresciuta su base annua, mentre in Europa la quota è aumentata in modo sequenziale rispetto alla seconda metà del 2025", ha detto il top manager. "La nostra offensiva globale per migliorare la qualità è partita molto forte: dopo un mese in esercizio, registriamo un miglioramento superiore al 50% in Nord America, oltre il 30% in Europa e del 20% in Sud America rispetto al 2025", ha aggiunto Filosa.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo status tecnico della casa automobilistica italo-francese-statunitense
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6,51 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7,049. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6,192.