Finanza
Trevi, il presidente Rinaldi si dimette
(Teleborsa) - Trevi Finanziaria Industriale ha fatto sapere che il 24 gennaio 2026 Antonio Maria Rinaldi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente e consigliere di amministrazione, con effetto immediato.

Le dimissioni sono motivate esclusivamente da ragioni connesse alla sua designazione quale candidato alla carica di Sindaco di Roma, impegno che richiede una dedizione totale e che non risulta conciliabile con il ruolo di Presidente di una società quotata.

Il Consiglio provvederà a porre in essere tutte le attività necessarie ad assicurare la funzionalità dell’organo amministrativo nonché la piena continuità della gestione e dell’operatività della Società.

Sulla base delle informazioni disponibili si segnala che Rinaldi non è titolare né direttamente né indirettamente di azioni Trevifin. Inoltre, Rinaldi era privo di deleghe, era in possesso dei requisiti di indipendenza e non faceva parte di alcun comitato endoconsiliare.

Non è previsto allo stesso, il riconoscimento di alcun emolumento o spettanza in connessione con la cessazione dell’incarico.
