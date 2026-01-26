Trevi, il presidente Rinaldi si dimette

(Teleborsa) - Trevi Finanziaria Industriale
ha fatto sapere che il 24 gennaio 2026 Antonio Maria Rinaldi
ha rassegnato le dimissioni
dalla carica di Presidente e consigliere di amministrazione
, con effetto immediato.
Le dimissioni sono motivate esclusivamente da ragioni connesse alla sua designazione quale candidato alla carica di Sindaco di Roma, impegno che richiede una dedizione totale e che non risulta conciliabile con il ruolo di Presidente di una società quotata.
Il Consiglio provvederà a porre in essere tutte le attività necessarie ad assicurare la funzionalità dell’organo amministrativo nonché la piena continuità della gestione e dell’operatività della Società.
Sulla base delle informazioni disponibili si segnala che Rinaldi non è titolare né direttamente né indirettamente di azioni Trevifin. Inoltre, Rinaldi era privo di deleghe, era in possesso dei requisiti di indipendenza e non faceva parte di alcun comitato endoconsiliare.
Non è previsto allo stesso, il riconoscimento di alcun emolumento o spettanza in connessione con la cessazione dell’incarico.