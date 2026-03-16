Banca Sistema, l'OPAS Banca CF+ termina con adesioni all'80,75%. Si dimette l'AD Gianluca Garbi

(Teleborsa) - L'offerta pubblica di acquisto e di scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca CF+ sulle azioni ordinarie di Banca Sistema , quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, si è chiusa all'80,751% del capitale sociale, corrispondente al 78,827% dei relativi diritti di voto. Il pagamento del corrispettivo ad esito della riapertura dei termini avrà luogo il 20 marzo 2026.



L'amministratore delegato e direttore generale Gianluca Garbi si è dimesso con effetto immediato, mentre tutti gli altri membri del CdA si dimetteranno il 23 aprile, data dell'assemblea degli azionisti. Le dimissioni sono state tutte motivate in considerazione dell'esito positivo dell'OPAS, al fine di consentire a Banca CF+, nella sua qualità di nuovo azionista di controllo, di ridefinire eventualmente la composizione del CdA, in coerenza con i nuovi assetti di governance delineati.

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