USA, 24 Stati annunciano azione legale per fermare gli ultimi dazi globali di Trump

(Teleborsa) - Il Procuratore Generale di New York Letitia James sta guidando una coalizione di altri 21 Procuratori Generali e dei governatori del Kentucky e della Pennsylvania, intentando un'definiti "drastici" e che "si traducono in un aumento delle tasse su stati, imprese e consumatori".Poco dopo che la Corte Suprema si è pronunciata a favore del Procuratore Generale James e di altri 11 Procuratori Generali che avevano intentato una causa per bloccare i dazi illegali imposte dal Presidente ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), il Presidente ha emesso un nuovo proclama che impone dazi su una serie di paesi e beni, utilizzando la. Ora la coalizione di Procuratori Generali sostiene nella causa che questi nuovi dazi del 10% sono illegali perché il Presidente non ha il potere di imporli.I dazi, viene sostenuto,della Sezione 122 esancita dalla Costituzione. L'obiettivo è ora arrivare a un'ordinanza del tribunale che dichiari illegali i dazi imposti ai sensi della Sezione 122 e che ordini al governo federale di rimborsare agli stati i costi tariffari sostenuti a seguito della proclamazione del presidente."Ancora una volta, il Presidente Trump sta ignorando la legge e la Costituzione per aumentare di fatto le tasse sui consumatori e sulle piccole imprese - ha dichiarato il Procuratore Generale James - Dopo che la Corte Suprema ha respinto il suo primo tentativo di imporre dazi drastici, il presidente sta causando ulteriore caos economico e si aspetta che siano gli americani a pagarne il conto.e continuerò a sostenere lo stato di diritto per proteggere i newyorkesi".Nell'atto viene spiegato che. "La legge è specificamente concepita per consentire dazi limitati per affrontare determinate crisi monetarie, tra cui un significativo deficit della "bilancia dei pagamenti", un problema economico specifico che può verificarsi in un sistema di cambio fisso come il gold standard - si legge - Tuttavia, gli Stati Uniti hanno abbandonato tale sistema di cambio mezzo secolo fa. Di conseguenza, i problemi di bilancia dei pagamenti non si verificano più". Il Procuratore Generale James e la coalizione affermano nella loro causa che la motivazione principale del presidente per l'imposizione di questi dazi - il deficit commerciale del Paese - non è una ragione legittima per imporre dazi ai sensi della Sezione 122. Infatti, l'amministrazione ha ammesso, durante la causa contro i dazi IEEPA del presidente, che i deficit commerciali "sono concettualmente distinti dai deficit della bilancia dei pagamenti".Inoltre, i dazi del presidente violano altri requisiti della Sezione 122, viene spiegato. Lain diversi modi, incluso il fatto che non siano applicati in modo discriminatorio. Tuttavia, i nuovi dazi esentano molti beni provenienti da Canada, Messico, Costa Rica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua. Includono anche 84 pagine di eccezioni specifiche per prodotto.