Milano 11:04
45.082 +0,29%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:04
10.189 +0,39%
Francoforte 11:04
24.911 -0,09%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 26/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio

La giornata del 26 gennaio chiude piatta per il cross Euro contro la valuta britannica, che riporta un +0,09%.

Le tendenza di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 0,8708. Supporto stimato a 0,8664. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 0,8752.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
